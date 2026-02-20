Genova, crolla parte di un cornicione a Bolzaneto: due auto danneggiate

Un pezzo di un cornicione di un condominio sito in via Zamperini, a Bolzaneto, è crollato a seguito di infiltrazioni dovute alle forti piogge. Due le auto danneggiate. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale, che hanno transennato la parte interessata. La strada, comunque, resta percorribile.

