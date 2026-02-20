Frana via Rubens: intervento con esplosivi per eliminare masso
di Redazione
Si svolgerà nelle prossime ore un intervento sulla frana di via Rubens, nei pressi della galleria del Pizzo, tra Arenzano e Vesima. Verrà fatto brillare un masso che in un primo momento si pensava si potesse asportare dalla carreggiata in maniera alternativa. Le operazioni dovrebbero durare circa mezz'ora. Non si registrano ulteriori limitazioni al traffico rispetto a quelle già in atto. Con questo intervento, dovrebbe essere completata la fase più critica, in attesa di successivi lavori più ordinari per mettere progressivamente in sicurezza la zona.
