Genova: morto dopo due giorni l'anziano investito mentre attraversava. Terza vittima in città dall'inizio dell'anno

E' morto questa mattina l'anziano investito mercoledì in via Paolo Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso. Si tratta della terza vittima sulle strade genovesi da inizio anno. L'uomo, Pietro Cabras di 83 anni, è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia locale, la donna alla guida della moto non sarebbe riuscita a schivarlo in tempo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e il personale medico del 118. La donna è stata trasferita in codice verde all'ospedale San Martino per una frattura alla caviglia. L'anziano è apparso subito grave per un trauma cranico. Ricoverato in prognosi riservata è morto questa mattina. Gli investigatori hanno sequestrato lo scooter e il telefono della donna per gli accertamenti del caso.

Si tratta della terza vittima sulle strade genovesi: il 9 gennaio era morto Maurizio Perrone, l'ex edicolante investito da un tir mentre attraversava la strada a Pontedecimo, mentre il 20 gennaio a perdere la vita è stato Peter Louis Lopez Borja, artigiano di 46 anni, caduto dalla moto mentre percorreva Lungobisagno Istria.

