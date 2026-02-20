Genova, crolla un muro in via Caffaro: danneggiati contatori e tubazioni del gas

Poco dopo le 18 un muraglione è crollato nella parte alta di via Caffaro, nel centro di Genova. In un primo momento si era ipotizzato che all’origine dell’episodio potesse esserci una fuga di gas, anche perché in zona era stato avvertito un forte odore.

Secondo quanto precisato dai tecnici intervenuti sul posto, però, la dinamica è diversa: non è stata una perdita di gas a provocare il crollo, ma è stato il cedimento del muraglione a danneggiare una batteria di contatori e alcuni tubi del gas interni al condominio, causandone la fuoriuscita.

L’assessore comunale alla Protezione civile,Massimo Ferrante, ha rassicurato sul fatto che non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici per mettere in sicurezza l’area, verificare gli impianti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

