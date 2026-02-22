Incidente sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure: auto ribaltata e 4 km di coda verso Savona

Verso mezzogiorno, lungo l’A10 tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli. Una delle auto si è ribaltata all’interno della galleria Cavetto. Fortunatamente, i due conducenti hanno riportato solo ferite lievi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario.

La circolazione è stata completamente bloccata, con una coda fino a 4 km a a partire da Arenzano, al km 29 dell’autostrada.

