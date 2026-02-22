La Spezia, donna investita sulle strisce pedonali: è grave

Una donna di 49 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dopo essere stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, all’incrocio tra via Gramsci e via Rattazzi.

L’impatto è stato particolarmente violento: la donna è stata sbalzata a terra riportando un trauma cranico, lesioni alla colonna vertebrale, fratture multiple alle costole e una ferita al fegato. Anche il conducente dello scooter, un uomo di 65 anni, è caduto riportando ferite meno serie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con automedica e ambulanze, oltre agli agenti della Polizia locale per i rilievi. La 49enne è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso, quindi trasferita nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto osservazione con prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Il conducente del mezzo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e osservazione. Tra le possibili cause dell’investimento si ipotizza un momento di abbagliamento o distrazione.

