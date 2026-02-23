La Spezia, sedicenne fermato per furto, si ferisce usando una piastrella: è grave

Un sedicenne fermato a La Spezia con l’accusa di furto aggravato è stato ricoverato in condizioni serie dopo un violento episodio avvenuto nel centro di prima accoglienza dove era stato trasferito da poche ore. Il ragazzo è stato trovato in una stanza devastata, riverso a terra e ferito, dopo essersi procurato profonde lesioni utilizzando frammenti di piastrelle staccate dal muro.

L’allarme è scattato immediatamente: il personale della struttura ha prestato i primi soccorsi prima del trasferimento d’urgenza all’Ospedale Galliera. Qui i medici sono intervenuti con circa ottanta punti di sutura. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma non tali da far temere per la vita.

Sulla vicenda è intervenuta la Uilpa Polizia Penitenziaria. Il segretario Fabio Pagani ha puntato il dito contro la carenza di organico: “Gli agenti sono pochi, esausti, spesso costretti a turni che arrivano fino a sedici ore consecutive”. Il sindacato ribadisce la necessità di interventi strutturali, sostenendo di aver già indicato soluzioni concrete per affrontare le criticità del sistema.

Intanto, per il giovane è fissata l’udienza con rito direttissimo davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova, che dovrà valutare la sua posizione.

