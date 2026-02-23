Finale Ligure, molesta due bambine in spiaggia: denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico

Un uomo di 65 anni è stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico dopo un episodio avvenuto nel fine settimana su una spiaggia di Finale Ligure. A far scattare l’allarme sono stati i genitori di due bambine, che si sono accorti di comportamenti inappropriati nei confronti delle figlie mentre passeggiavano sul litorale approfittando della giornata di sole.

I familiari sono intervenuti immediatamente per allontanare le minori e metterle al sicuro. Nel frattempo è stata richiesta l’assistenza delle forze dell’ordine. L’uomo, approfittando della confusione, si era nel frattempo dileguato, ma è stato rintracciato poco dopo grazie anche alle indicazioni fornite dai presenti. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale, che lo hanno fermato e accompagnato al comando cittadino per gli accertamenti.

Determinanti, ai fini dell’indagine, le testimonianze raccolte tra gli adulti che avevano assistito alla scena. Gli elementi emersi, uniti ad alcune ammissioni parziali dell’uomo — già segnalato in passato per episodi analoghi — hanno consolidato il quadro accusatorio.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Maddalena Sala, informato fin dalle prime fasi. In accordo con la Procura di Savona è stata attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”, che garantisce un iter prioritario e specifiche tutele per le presunte vittime di reati di natura sessuale.

Il sessantacinquenne, residente ad Albenga, è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

