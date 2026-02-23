Santa Margherita, allagamento sulla strada per Portofino: si teme movimento franoso

Da oltre un mese la strada provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino è interessata da un allagamento costante all’altezza della Madonnina. Dopo le verifiche tecniche, è stato escluso che si tratti di una perdita dell’acquedotto: l’origine dell’acqua resta quindi, al momento, sconosciuta.

Il tratto coinvolto è quello nei pressi della piccola grotta della Madonnina, lungo uno dei collegamenti più frequentati della Riviera di Levante. La presenza continua di acqua sull’asfalto ha creato due ampie pozzanghere che rendono disagevole il passaggio, in particolare per i pedoni, spesso investiti dagli schizzi delle auto in transito. Il problema si accentua nei fine settimana, quando il traffico aumenta per l’afflusso turistico.

I controlli effettuati da Ireti hanno escluso responsabilità della rete idrica. I tecnici hanno eseguito sopralluoghi nella zona delle Gave e in via Repellini, situata sopra la grotta, senza individuare condotte danneggiate o dispersioni riconducibili all’acquedotto. Anche le analisi sui campioni d’acqua hanno confermato che non si tratta di acqua potabile proveniente dalla rete pubblica.

Resta dunque da chiarire la causa della fuoriuscita, che si verifica in modo continuo anche in assenza di precipitazioni, elemento che complica il quadro. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di una sorgente sotterranea deviata da un movimento franoso che nei mesi scorsi ha interessato la zona di via Repellini. L’area del promontorio, ricca di falde e riserve idriche naturali, potrebbe aver subito modifiche nel deflusso delle acque interne.

Il Comune ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e attivato le verifiche tecniche attraverso gli enti competenti. Intanto, però, l’allagamento continua a ripresentarsi quotidianamente lungo un’arteria strategica per residenti e visitatori, in attesa che venga individuata con certezza l’origine del fenomeno e trovata una soluzione definitiva.

