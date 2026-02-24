Quiliano, fiamme in un’abitazione: due persone trasportate in ospedale in codice rosso

Paura nella notte appena trascorsa a Quiliano, dove pochi minuti prima delle 23.30 si è sviluppato un incendio in un’abitazione di via Vaccamorta. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

Due le persone coinvolte, un uomo e una donna. Entrambi, pur non avendo riportato ustioni, avrebbero accusato gravi difficoltà respiratorie a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Oro Mare e della Croce Bianca, oltre all’automedica del 118 e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

