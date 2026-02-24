Santa Margherita, il cedimento di un muro a secco provoca movimento franoso

Ancora un movimento franoso, questa volta nel levante ligure. Dopo gli episodi registrati nelle scorse settimane ad Arenzano, Camogli, e quelli più recenti in via Napoli e in passo Barsanti, un nuovo smottamento si è verificato a Santa Margherita Ligure.

In via Luigi Bozzo, strada che da corso Matteotti conduce verso la zona di San Siro, il cedimento di un muro a secco ha provocato il distacco di una consistente massa di terreno, finita nel giardino di un palazzo sottostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo, supportati da un funzionario giunto da Genova per le verifiche tecniche. Presente anche il sindaco Guglielmo Caversazio, che ha seguito personalmente i sopralluoghi.

Dopo i primi controlli di sicurezza è stato stabilito che l’edificio non presenta criticità strutturali tali da renderlo inagibile: anche l’appartamento al piano terra, quello più vicino all’area interessata dallo smottamento, può essere utilizzato.

