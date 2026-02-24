Genova, smottamento a Voltri. Si punta a riaprire la strada nel fine settimana
di c.b.
Verrà chiusa al traffico nel tratto interessato, via Val d'Erca, la traversa di via delle Fabbriche, a Voltri, interessata da una frana in mattinata. Uno smottamento di terra e detriti ha invaso la strada per circa 50 metri nei pressi del civico 11. Le famiglie non resteranno isolate in quanto sarà garantito l'accesso sia a valle, sia a monte. La strada si dovrebbe riaprire entro il fine settimana.
