Sestri Levante, uomo muore travolto da un treno. Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Disagi ai treni ad alta velocità come il Frecciargento 8591 Genova Piazza Principe-Roma Termini partito da Sestri Levante anziché dal capoluogo ligure. Il Frecciabianca 8616 Roma Termini-Genova Piazza Principe ha terminato la corsa a Sestri Levante. Mentre il convoglio Intercity 669 Milano Centrale-Livorno Centrale ha terminato la corsa a Chiavari (Genova) e l'Intercity 680 La Spezia Centrale-Milano Centrale è partito da Chiavari anziché dal levante ligure.
Durante il blocco della linea i passeggeri in partenza da La Spezia Centrale, Monterosso, Levanto e Sestri Levante hanno utilizzato il servizio con bus appositamente predisposto, i treni regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso.