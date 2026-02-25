Cronaca

Sestri Levante, uomo muore travolto da un treno. Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

di R.C.

1 min, 7 sec
ANDI
 
Tragedia sui binari nei pressi della stazione di Sestri Levante, dove un ottantatreenne della Spezia è morto dopo essere stato colpito di striscio da un treno regionale partito da Savona, e che sarebbe dovuto arrivare proprio a Sestri Levante. L'incidente è accaduto cinquecento metri prima, in località Sant'Anna. Ignote le cause per cui il malcapitato si trovasse in quella posizone. A nulla sono serviti i soccorsi della Croce Verde di Sestri Levante. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Chiavari e la polizia ferroviaria. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

Disagi ai treni ad alta velocità come il Frecciargento 8591 Genova Piazza Principe-Roma Termini partito da Sestri Levante anziché dal capoluogo ligure. Il Frecciabianca 8616 Roma Termini-Genova Piazza Principe ha terminato la corsa a Sestri Levante. Mentre il convoglio Intercity 669 Milano Centrale-Livorno Centrale ha terminato la corsa a Chiavari (Genova) e l'Intercity 680 La Spezia Centrale-Milano Centrale è partito da Chiavari anziché dal levante ligure.

Durante il blocco della linea i passeggeri in partenza da La Spezia Centrale, Monterosso, Levanto e Sestri Levante hanno utilizzato il servizio con bus appositamente predisposto, i treni regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso.

