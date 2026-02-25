Sestri Levante, uomo muore travolto da un treno. Salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Tragedia sui binari nei pressi della stazione di Sestri Levante, dove un ottantatreenne della Spezia è morto dopo essere stato colpito di striscio da un treno regionale partito da Savona, e che sarebbe dovuto arrivare proprio a Sestri Levante. L'incidente è accaduto cinquecento metri prima, in località Sant'Anna. Ignote le cause per cui il malcapitato si trovasse in quella posizone. A nulla sono serviti i soccorsi della Croce Verde di Sestri Levante. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Chiavari e la polizia ferroviaria. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La linea, dopo un'interruzione che ha provocato oltre tre ore di ritardo, è stata riaperta su un unico binario.