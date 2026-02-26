Arenzano, svolta sull'incendio nei pressi della pineta: indagato un imprenditore

Una perquisizione all’alba ha segnato una svolta significativa nell’inchiesta sull’incendio che il 5 gennaio scorso ha messo in ginocchio l’area boschiva compresa tra la via Aurelia e la Pineta di Arenzano. Nella mattinata di oggi, 25 febbraio, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Genova hanno notificato un mandato nei confronti di un imprenditore del territorio, attualmente indagato con l’ipotesi di aver innescato il rogo. L’uomo resta, come previsto dalla legge, presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

Quel giorno le fiamme, sospinte da raffiche di vento che superavano gli 80 chilometri orari, si erano propagate con estrema rapidità, avanzando verso la strada statale Aurelia, che era stata chiusa temporaneamente al traffico per ragioni di sicurezza. Il fronte del fuoco aveva inoltre minacciato i condomini del comprensorio della Pineta, generando momenti di forte apprensione tra i residenti. L’intervento coordinato di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari aveva consentito di circoscrivere l’incendio, evitando conseguenze potenzialmente ben più gravi.

Le attività investigative sono scattate immediatamente dopo l’emergenza. Attraverso rilievi tecnici, raccolta di testimonianze e analisi degli elementi sul luogo dell’evento, gli inquirenti hanno progressivamente indirizzato i sospetti verso l’imprenditore. Secondo la ricostruzione accusatoria, all’origine del gesto vi sarebbe un movente di natura ritorsiva: una controversia civile conclusasi con una decisione sfavorevole e con la condanna al pagamento di un risarcimento di importo rilevante.

L’attenzione degli investigatori, tuttavia, non si limita al solo incendio di gennaio. L’inchiesta si estende infatti a numerosi episodi di danneggiamento e atti intimidatori che, a partire dal 2024 e fino a tempi recentissimi, avrebbero colpito la controparte coinvolta nella vicenda giudiziaria. Un quadro più ampio che mira a chiarire eventuali responsabilità e a ricostruire con precisione la sequenza degli avvenimenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.