Ascensore via Col, infiltrazioni d'acqua: segnalazione di Telenord, interviene Amt

Acqua sul pavimento, gradini scivolosi e un pericolo concreto per chi ogni giorno utilizza l’ascensore di via Dino Col, nel quartiere di Sampierdarena, a Genova. Nel corso dell'edizione odierna di Liguria Live, Telenord ha documentato le infiltrazioni presenti nell’atrio d’ingresso dell’impianto, punto di passaggio fondamentale soprattutto per molti residenti anziani. I tecnici di Amt sono intervenuti in tempo reale per asciugare il pavimento e per accertare l'origine delle infiltrazioni.

L’ascensore, a pagamento, serve l’intero quartiere ma da tempo presenta criticità legate alla presenza costante di acqua nella parte inferiore del muro adiacente ai gradini. Non si tratterebbe di un episodio isolato dovuto alla pioggia: anche in assenza di precipitazioni, nell’atrio si formano pozzanghere che vengono poi calpestate e trascinate lungo le scale, aumentando il rischio di cadute.

Secondo quanto rilevato sul posto, l’acqua sembrerebbe filtrare dalla porzione bassa del muro, probabilmente a contatto con un terrapieno retrostante. Nella parte superiore sono visibili segni di umidità ed efflorescenze saline, indice di infiltrazioni persistenti. Il fenomeno potrebbe essere legato a un drenaggio insufficiente: il terreno trattiene l’acqua piovana che, non adeguatamente canalizzata, trova sfogo verso l’interno.

Una residente ha raccontato di essere scivolata nei giorni scorsi, riportando conseguenze che l’hanno costretta a fermarsi per dieci giorni. Sul posto è stato affisso un cartello che segnala il pavimento scivoloso, ma la misura appare insufficiente a garantire la sicurezza.

