Savona, grave incidente sul lavoro nel complesso San Giacomo: operaio ricoverato in codice rosso

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Savona, all’interno del complesso San Giacomo, area attualmente interessata da interventi di ristrutturazione e lavori edili. L’episodio ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, mobilitando personale sanitario e operatori preposti alla sicurezza.

L’allarme è stato lanciato alle 9.23, quando è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, un operaio di 60 anni, originario di Genova, sarebbe precipitato da una scala mentre stava effettuando un intervento tecnico. L’uomo stava lavorando al passaggio di cavi elettrici attraverso una vetrata quando, per cause che restano da accertare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo al suolo.

La dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita nel dettaglio. Non si esclude che possano aver influito fattori legati alla stabilità della scala o a un possibile movimento improvviso durante l’operazione. Saranno gli accertamenti degli organi competenti a stabilire eventuali responsabilità e a ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i volontari della Croce Bianca di Savona, insieme all’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente in cantiere. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito serie, tanto da richiedere l’attivazione del codice rosso, il livello di massima gravità nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’operaio è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici.

Nel frattempo sono stati informati anche gli operatori della sicurezza sul lavoro, che dovranno effettuare tutti i controlli necessari per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, un ambito in cui il rispetto delle procedure e delle misure di protezione resta fondamentale per prevenire incidenti anche gravi.