Sestri Levante: cagnolina si perde a Conscenti e finisce in mare, salvata al largo di Sant'Anna dalla Guardia Costiera

Il personale della Locamare di Sestri Levante questa mattina si è mobilitato via mare e via terra per salvare una cagnolina che nuotava esausta nello specchio acqueo di S.Anna tra Sestri e Lavagna.

L'animale si era allontanato da Conscenti, frazione capoluogo del comune di Ne 16 giorni fa e ha vagato dall' entroterra fino al mare rischiando di essere investita lungo la via Aurelia.

Un pescatore ha segnalato la cagnolina e dall'ufficio marittimo il comandante Sergio Maddalena con i suoi militari con un gommone hanno raggiunto e salvato la cagnolina. Una volta letto il chip hanno avvisato il proprietario che si è precipitato in lacrime per l' emozione a riprendersela.

