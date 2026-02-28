Pietra Ligure, fuori pericolo l'operaio genovese caduto in un cantiere a Savona

L’operaio genovese di 65 anni precipitato ieri mattina nel cantiere del complesso del San Giacomo a Savona è fuori pericolo. Dopo ore di apprensione, le sue condizioni sono migliorate e, pur restando ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì, poco dopo le 9, durante i lavori di riqualificazione dell’edificio. L’uomo stava operando su una scala, intento a far passare alcuni cavi attraverso una vetrata, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa quattro metri. L’impatto al suolo è stato violento e ha provocato un politrauma, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate rapidamente le squadre di emergenza che hanno prestato le prime cure direttamente in cantiere. Vista la dinamica e la gravità delle lesioni riportate, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona, dove il lavoratore è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono apparse subito serie, ma nelle ore successive il quadro clinico si è stabilizzato, scongiurando il rischio di conseguenze fatali.

La notizia del miglioramento ha portato un primo sospiro di sollievo, anche se la prognosi resta riservata e il percorso di recupero si preannuncia delicato. Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste in cantiere.

Nelle ore immediatamente successive all’accaduto era intervenuto anche il sindaco di Savona, Marco Russo, esprimendo vicinanza e preoccupazione. “Siamo profondamente colpiti – aveva dichiarato –. La sicurezza sul lavoro è per noi una priorità assoluta ed è grave che si sia verificato un incidente in un nostro cantiere, indipendentemente dalle cause, che sono ancora in fase di accertamento”.

Il primo cittadino aveva inoltre sottolineato come la priorità fosse la salute del lavoratore, annunciando la necessità di un confronto immediato con il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza per fare piena chiarezza sull’accaduto e garantire il massimo rigore nello svolgimento delle attività. Ora, mentre l’operaio è fuori pericolo, resta alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e del rispetto scrupoloso delle norme nei luoghi di lavoro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.