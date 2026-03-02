Genova, spaccata ai danni di un veicolo: due arresti

Si è conclusa con due arresti e il totale recupero della refurtiva l’operazione lampo condotta dal Nucleo Reati Predatori della Polizia Locale, intervenuto a seguito di una "spaccata" ai danni di un veicolo in sosta nella zona della Mercanzia.

L'allarme è scattato quando il Reparto Sicurezza Stradale ha allertato i colleghi del Nucleo specializzato. Gli agenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata l’analisi tempestiva dei filmati della videosorveglianza cittadina, che ha permesso di individuare e intercettare i due responsabili nel giro di poco tempo.

Al momento del controllo, uno dei due complici è stato trovato ancora in possesso di una parte della merce sottratta. Il secondo soggetto ha fornito agli agenti indicazioni determinanti che hanno permesso di rinvenire il resto degli effetti personali delle vittime, che erano stati occultati poco lontano dal luogo del reato.

I due soggetti, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. Dopo le procedure di fotosegnalamento e il completamento degli atti di rito, gli arrestati sono stati condotti davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

In data odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per entrambi i soggetti, disponendo per loro la misura cautelare dell'obbligo di firma.

