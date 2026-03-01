Genova, ragazzino accoltellato sul bus, arrestato il sospetto aggressore: è un quindicenne

La polizia ha arrestato un 15enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, presunto autore dell'accoltellamento di un ragazzino di poco più giovane, attorno alle 20 di ieri su un autobus della linea 7 all'altezza di via Pallavicini in val Polcevera. Il violentissimo alterco sarebbe sorto da una lite come tante, la vittima aveva affrontato l'aggressore per difendere il fratello nel corso di un dissidio. Quindi è spuntato il coltello e due fendenti hanno raggiunto all'addome il ragazzo, ricoverato a Villa Scassi dove si trova in prognosi riservata.

A dare l’allarme, pochi istanti dopo l’aggressione, è stato lo stesso conducente del bus, che ha immediatamente interrotto la corsa e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Subito dopo l’accoltellamento, sul luogo dell’aggressione erano intervenute le volanti della polizia insieme ai sanitari del 118 e ai volontari delle pubbliche assistenze. Mentre i medici prestavano le prime cure al ragazzo ferito, gli agenti hanno avviato i primi accertamenti raccogliendo le testimonianze di chi si trovava a bordo del mezzo. Tra le persone ascoltate anche diversi adolescenti presenti al momento dell’aggressione, in particolare il fratello minore della vittima.

L’autobus è stato posto sotto sequestro e trasferito in una rimessa dell’Amt per consentire alla polizia scientifica di effettuare tutti i rilievi tecnici. Fondamentale sarà l’analisi delle registrazioni delle telecamere interne, che potrebbero chiarire la dinamica dei fatti e confermare le responsabilità.

L'autore dell'aggressione sarà presto interrogato nel quadro della procedura di convalida, su di lui l'ipotesi accusatoria è di tentato omicidio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.