Rapallo: viola la sorveglianza speciale per rubare al supermercato: arrestato 26enne

Ha violato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora per compiere un furto in un supermercato. Per questo un 26enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e denunciato anche per furto.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, in corso Assereto a Rapallo. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo la segnalazione del personale di vigilanza di un supermercato, che aveva fermato un uomo sorpreso con merce non pagata prelevata dagli scaffali.

La refurtiva, composta da prodotti da bagno per un valore complessivo di 27 euro, è stata recuperata e restituita. Dagli accertamenti effettuati in seguito all’identificazione è emerso che il giovane era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Chiavari. La sua presenza a Rapallo ha quindi configurato la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, facendo scattare l’arresto.

Il 26enne sarà giudicato con rito direttissimo.

