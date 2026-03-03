Genova: trading online in criptovalute, truffati per 100mila euro due professionisti, un denunciato

I finanzieri del comando provinciale di Genova, coordinati dalla Procura genovese hanno denunciato un cittadino italiano, residente nella bergamasca, per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti, per aver posto in essere una truffa operata on line sulle cryptovalute. Le attività prendono origine dalla denuncia/querela presentata da due professionisti genovesi che, navigando nel web, sono stati allettati da false pubblicità in cui venivano garantiti guadagni molto elevati a fronte di investimenti su una piattaforma falsa di trading on line.



Nel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all'estero, per un valore di quasi 100 mila euro. Le transazioni sono state eseguite seguendo le indicazioni fornite per telefono da falsi consulenti finanziari e, in alcuni casi, sono stati gli stessi 'consulenti' a operare sui wallet digitali degli investitori, utilizzando le credenziali forniti da questi ultimi.

Le vittime hanno capito di essere state truffate solo quando, all'atto della 'riscossione' dei profitti promessi, è insorto puntualmente qualche intoppo di carattere 'tecnico-legale'. In realtà, era tutto falso: la piattaforma, gli investimenti e le cryptovalute. L'unica cosa reale sono stati i bonifici effettuati dai due professionisti al truffatore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.