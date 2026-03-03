Genova, pomeriggio nero in autostrada: autocarro in fiamme sulla A12 e scooterista grave dopo un tamponamento sulla A10 (VIDEO)

Un autocarro in fiamme e, poco dopo, un violento tamponamento con un ferito grave: pomeriggio complicato sulle autostrade genovesi, con traffico rallentato e lunghe code.

Il primo episodio si è verificato sull’Autostrada A12, nei pressi del casello di Genova Nervi, dove un autocarro ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle pattuglie della polizia stradale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Non si registrano feriti, ma la circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo.

Più grave l’incidente avvenuto intorno alle 14.30 sull’Autostrada A10, all’altezza del Ponte San Giorgio. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter e un furgone si sono tamponati. Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di circa 50 anni, è stato sbalzato sull’asfalto, battendo violentemente la testa.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in codice rosso all’Ospedale San Martino. Le sue condizioni sono serie.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sulla A10 si sono formati fino a due chilometri di coda, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in direzione del capoluogo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.