Genova, il prezzo del carburante è sceso ma i benzinai insorgono

di Anna Li Vigni

Il decreto del governo durerà 30 giorni. Bertagnini (F. A. I. B.): "Aspettiamo di conoscere tempi e modalità di rimborso"

"Questo decreto è partito a bomba e ha preso tutti alla sprovvista anche Agenzia delle Entrate. Il carburante nel serbatoio acquistato fino ad oggi, lo abbiamo pagato ad un prezzo pià alto investendo quindi più soldi per ottenere lo stesso guadagno. Auspichiamo di avere a breve delle indicazioni per capire quando potremo recuperare i soldi che abbiamo pagato in più per acquistare il carburante: 30 centesimi al litro fanno cifre importanti magari non sostenibili da tutte le gestioni. Noi siamo sempre soggetti alle indicazioni della società per quanto concerne il prezzo al litro e il nostro margine è sempre di 3 centesimi al litro", spiega Fabio Bertagnini presidente regionale del F.A.I.B.