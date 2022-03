Benzina mai così cara, l'economista: "Limitare i consumi per non far esplodere i prezzi"

di Redazione

"In questo momento si sta semplicemente registrando un passaggio di ricchezza fra acquirenti e venditori. Bene i tassi fermi della Bce, ma l'inflazione c'è. I sussidi per la benzina? Non servirebbero"

Benzina mai così cara, ne ha parlato alla Diretta Live di Telenord Maurizio Conti, docente di Politica Economica. La domanda principale è ovviamemte quanto questa stangata potrà influire sull'economia europea e italiana, sulla sua crescita. "Quando aumentano i prezzi delle materie prime - spiega il docente - si registra semplicemente un passaggio di ricchezza dagli acquirenti verso i paesi produttori: i quali, è chiaro, poi spendono questi soldi, investendo quindi anche nei paesi compratori e riequilibrando un pochino le cose. Ma si tratta di un passaggio molto più lento, quindi è indubbio che in questo momento chi ha bisogno di petrolio e gas si sta impoverendo".

Ieri la Bce ha preso una serie di decisioni, non tutte positive. "Bene la decisione di mantenere fermi i tassi di interesse, che si sarebbe sentita sui nostri mutui, ma la Banca ha anche ricordato che si va verso la fine dell'acquisto di titoli e azioni, come peraltro era già previsto. Chi ha Buoni del Tesoro si è accorto che il mercato attende tassi più alti e che quindi il valore dei loro asset ieri è sceso notevolmente. L'inflazione c'è, non è escluso che prima o poi un rialzo dei tassi si verificherà. Il mercato almeno pensa questo":

Come fare per consentire a cittadini e soprattutto aziende a sopportare l'aumento dei prezzi? Quella dei sussidi sarebbe una buona scelta? "E' difficile intervenire in questo modo. Tenere sostenuta la domanda attraverso i sussidi non fa altro che tenere alti anche i prezzi. Qualcosa, è inutile nasconderselo, bisogna cerca di risparmiare. I sussidi possono magari aiutare situazioni del passato, bollette e quant'altro, ma non possono essere usati per affrontare il futuro":