Genova, benzina mai così cara. Caccia al prezzo più basso per il rifornimento

di Redazione

Risparmi di diversi centesimi al litro. Il tam tam fra automobilisti si traduce il lunghe file per rifornirsi

Anche a Genova si è scatenata la ricerca delle pompe di benzina meno care. Le differenze possono essere anche molto rilevanti. E così, fra gli automobilisti è in corso un vero e proprio tam tam. Alimentato dal passaparola ma sostenuto anche dal confronto con le varie app che danno indicazioni dei prezzi più convenienti.

Un esempio: Il prezzo praticato da un rifornitore Tamoil in corso Europa, in quel tratto - dopo il cavalcavia del Don Bosco per intenderci - in cui i rivenditori sono diversi, è particolarmente conveniente. E così, accanto agli abituali clienti, capita anche di vedere gente di zone molto diverse della città che fanno la scorta di carburante. E di dover fare un po' di attesa per fare il pieno.