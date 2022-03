Benzina mai così cara. Truzzi (Assoutenti) a Telenord: "O il Governo spiega, o faccio un esposto"

di Redazione

"Non è possibile che i prezzi esplodano in questo modo nel giro di una notte. Bisogna veramente capire cosa c'è dietro a tutto questo"

"Se il Governo non interviene entro lunedì, andrò di persona alla Guardia di Finanza per sapere perché il prezzo della benzina possa esplodere nel giro di una notte. Credo che sia arrivata l'ora di sapere come funziona quella che sembra una vera e propria lobby". Furio Truzzi, storico presidente di Assoutenti, intervenendo alla Diretta Live interpreta quello che molti consumatori si sono chiesti in questi giorni di vorticosi aumenti alle pompe di benzina.

E' chiaro che in questo momento si faccia sentire il rilevantissimo peso delle accise. "Un fardello tutto italiano, almeno in queste proporzioni, con molte cose poco chiare o misteriose":