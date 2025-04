Genova, gatti: una ventina di nuove 'casette' per gli ospiti delle colonie feline

Un innovativo progetto pilota ha preso il via a Genova, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle colonie feline libere e, al contempo, promuovere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Genova, la Cooperativa sociale "Il Rastrello" e il Consorzio Liguria Formazione (CLF Arenzano), con il sostegno dell'Assessorato al Benessere Animale, guidato da Paola Bordilli. Il progetto prevede la costruzione di una ventina di casette per gatti, pensate per garantire un ambiente confortevole e protetto agli animali che vivono in libertà nelle colonie feline. L'obiettivo è restituire un servizio stabile e duraturo, unendo l'amore per gli animali alla creazione di opportunità lavorative per le persone in difficoltà.

Un progetto a impatto sociale - Il Comune di Genova, tramite l’Ufficio Animali, ha avviato un'importante collaborazione con la Cooperativa sociale "Il Rastrello", che da anni si occupa della gestione di alcune colonie feline della città. Gli operatori della cooperativa sono impegnati quotidianamente nella cura di questi gatti, garantendo alimentazione e pulizia delle aree in cui vivono. Inoltre, forniscono supporto alle zoofile che, per vari motivi, non sono in grado di prendersi cura delle colonie. La costruzione delle casette per gatti è stata una delle attività storiche dell’Ufficio Animali, interrotta dopo l’alluvione del 2014 che distrusse la falegnameria comunale. Oggi, grazie alla nuova collaborazione, il progetto è stato ripreso con una dimensione sociale più ampia, che vede coinvolti soggetti in condizioni di fragilità.

Inclusione lavorativa e formazione - Un aspetto cruciale del progetto riguarda l'inclusione lavorativa delle fasce deboli. La Cooperativa sociale "Il Rastrello" impiega persone in difficoltà, che sono coinvolte nel lavoro quotidiano di cura delle colonie feline e nella sostituzione delle vecchie casette con quelle nuove. Inoltre, il Consorzio Liguria Formazione (CLF Arenzano) offre un importante contributo, fornendo manodopera qualificata tramite i ragazzi che stanno seguendo un percorso triennale di qualifica come falegnami. Tra questi, alcuni sono soggetti con disabilità, che vengono supervisionati dal formatore Francesco Levrero. Questa sinergia tra istituzioni, cooperative e formazione professionale ha permesso di creare un circolo virtuoso, in cui il benessere degli animali e il supporto alle persone più vulnerabili vanno di pari passo. "Quando ho appreso che da oltre 10 anni questo servizio non era più presente in città, mi sono attivata per comprenderne la fattibilità. Con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, abbiamo reinserito nel progetto finalità sociali che ne arricchiscono il valore", ha dichiarato l’assessore al Benessere Animale Paola Bordilli.

Un futuro sostenibile - Il progetto pilota non si limita alla realizzazione delle venti casette, ma guarda già al futuro con l'intento di estendere l'iniziativa ad altre colonie feline presenti in città. L'assessore Bordilli ha sottolineato l’importanza di questo intervento, non solo per il benessere degli animali, ma anche per il valore sociale che porta con sé. "Confido che questa sperimentazione darà buon esito e ci permetterà di consolidare il progetto, rendendolo stabile e ampliandolo alle colonie feline di tutta la città." Con la creazione delle casette, il progetto si propone di rispondere a una necessità fondamentale per le colonie feline libere, offrendo ai gatti un rifugio sicuro e accogliente, specialmente nelle stagioni più critiche, e, nel contempo, di rafforzare il legame tra la città e il benessere animale, migliorando la qualità della vita delle persone coinvolte nel progetto.

