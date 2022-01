Genova, il medico Santi:"Dal Covid si guarisce, dai vaccini no"

di Anna Li Vigni

In testa al popolo dei No Green pass che anche oggi, come ormai succede da qualche mese ogni sabato, attraversa le vie della città c'è il dottor Roberto Santi, il medico sospeso dall'Ordine per le sue posizioni.

"Ringrazio l’Ordine per avermi sospeso perchè non mi riconosco nel suo potere. L’esonero è un diritto! Le donne gravide non devono essere vaccinate...Io non sono no vax e neppure si vax... sono vax se...Dal Covid si guarisce, dal vaccino no...".

Il corteo partirà alle 16.30 da pizza Della Vittoria si snoderà tra galleria Colombo, via XX Settembre, via XII Ottobre e piazza Corvetto.