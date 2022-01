Genova, punti tamponi e vaccini nel caos a Quarto e San Benigno

di Redazione

Alla Sala Chiamata diverse decine di persone si sono presentate in accesso diretto, senza prenotazione, per ricevere la prima dose

Come era previbile dopo la l'obbligo vaccinale per gli over 50 introdotto dal Governo, questa mattina l'hub della Sala Chiamata nel porto di Genova è stato preso d'assalto. Lunghe code si sono registrate sin dalle prime ore della mattinata anche perchè decine di persone si sono presentate in accesso diretto, senza prenotazione, per ricevere la prima dose.

Caos anche nel centro tamponi di Quarto. Anche questa mattina in via G. Maggio il traffico è andato completamente in tilt nonostante la presenza di diversi vigili urbani. Macchine in seconda fila e parcheggiata ovunque. Una situazione che ha costretto il personale Amt a far cambiare itinerario ai bus della linea 16 e 17.