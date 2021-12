Genova, niente più tamponi alla Sala Chiamata del Porto: si faranno solo vaccini

di Edoardo Cozza

Per i test sarà allestito un centro a Villa Bombrini, nella sede dell'Asl3: sarà aperto dalle 8.15 alle 17.30 tutti i giorni

Da lunedì 29 novembre il Centro tamponi allestito alla Sala Chiamata del Porto si trasferisce a Villa Bombrini. La scelta di Asl3 è dettata dal fatto di dover incrementare, in quello spazio, le sedute vaccinali anche a fronte delle accelerazioni su terze dosi e obblighi vaccinali per altre categorie.

Il Centro tamponi per l'esecuzione dei test rapidi in accesso diretto - sia gratuiti per l'utenza inviata dai servizi di Medicina Scolastica e di coloro con ciclo di vaccinazione Covid in corso, sia a pagamento per tutti i cittadini - viene trasferito nella sede Asl3 di Villa Bombrini. Il Centro sarà aperto tutti i giorni dalle 8:15 alle 17:30.