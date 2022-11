Genova, il consigliere comunale della Lega Bevilacqua vuole un Museo del Ciclismo a Pontedecimo

Una grande tradizione ciclistica che va valorizzata. Lo sostiene il consigliere comunale della Lega a Genova, Alessio Bevilacqua, che con un Ordine del Giorno approvato in Consiglio Comunale ha dato il via all'iter per creare entro la fine del mandato il Museo del Ciclismo e del Giro dell’Appennino nel palazzo di Via Poli a Pontedecimo e per posizionare una rastrelliera per le bici in Piazza Partigiani.

Secondo Bevilacqua nella sua storia Genova ha dimostrato una grande vocazione sportiva, tra cui quella per il ciclismo, e questa passione è stata testimoniata anche dalle tante iniziative legate alle due ruote che Comune e Municipi hanno promosso in relazione allo sviluppo della mobilità sostenibile. Sono storia il Giro dell'Appennino, organizzato dall'US Pontedecimo 1907, ma anche le tante tappe del Giro d'Italia passate in città.

L'esponente della Lega si è soffermato poi sul mondo dell’outdoor legato alle diverse discipline delle mountain bike, che si sta sempre più ampliando tra i genovesi. Il Consiglio comunale aveva già nel precedente mandato approvato una mozione sulla realizzazione del Museo del Ciclismo e Giro dell’Appennino, con un analogo testo che era stato approvato anche dal Consiglio municipale della Val Polcevera mettendo in luce le grandi potenzialità in qualità di sede del Palazzo Comunale di Via Poli 8: da una parte perché vicino all'arrivo storico del Giro dell'Appennino in Piazza Arimondi, dall'altra perché Piazza Partigiani, a lato del palazzo, per il consigliere di centrodestra, sarebbe un luogo più che idoneo per posizionare una rastrelliera per le bici.