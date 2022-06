Genova, Meintjes trionfa al Giro dell'Appennino 2022

di Redazione

Un colpo da esperto a 6 chilometri dalla fine per il ciclista sudafricano che vince la classica arrivata all'83ma edizione.

Con un colpo da grande esperto a 6 chilometri dal traguardo, Louis Meintjes piazza la fiammata finale e vince il Giro dell’Appennino 2022, giunto alla sua 83ma edizione.

Il vuoto dietro il ciclista sudafricano all'arrivo in via XX Settembre a Genova, nessuno può nulla. Spazio solo per la volata per il secondo posto con Tesfatsion a battere Zimmermann (primo e terzo per l'Intermarché) e il veterano Clarke.

In top ten Alessandro Verre, lucano dell'Arkea Samsic, e Alessio Martinelli della Bardiani Csf Faizanè.

Per Meintjes, che in carriera vanta tra le altre cose due ottavi posti al Tour de France e un podio due mesi fa in Sicilia, si tratta del ritorno alla vittoria dopo ben sette anni, quando si aggiudicà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.