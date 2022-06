Genova, oltre 1.700 visitatori per la tela di Rubens "svelata" in Regione

Sono state oltre 1.700 le persone che oggi, per la Festa della Repubblica, hanno visitato il Palazzo della Regione Liguria, uno dei 24 palazzi delle istituzioni aperti per l'evento Palazzi Svelati. A tutti i cittadini è stata regalata una copia della Costituzione appositamente relegata e con una prefazione del Presidente della Regione.

Attrazione d'eccezione il dipinto "La carità di Rodolfo I d'Asburgo" di Rubens, esposto al pubblico per la prima volta in assoluto e che da domani verrà mostrato solo in maniera privata.

"Siamo soddisfatti per la grande riuscita di questa iniziativa - dichiara il governatore Giovanni Toti - che torna dopo i due anni difficili che abbiamo vissuto e ha quindi un valore aggiunto importante, segno di ripartenza per tutti noi. La giornata ha offerto l'occasione di riappropriarsi in qualche modo dei palazzi pubblici dove hanno sede le Istituzioni democratiche, con l'apertura straordinaria di edifici solitamente chiusi al pubblico, in quanto sedi di uffici."