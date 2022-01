Genova, identificato l'uomo morto ieri a Bolzaneto urtato da un tir

di Redazione

L'uomo stava percorrendo con la sua bicicletta via Ponte divisione Cuneense, la moderna struttura bianca che collega le due sponde del Polcevera

Si chiamava Valerio Parodi, l'uomo morto ieri in Valpolcevera. Aveva 66 anni e viveva a Ceranesi con la moglie. L'uomo stava percorrendo con la sua bicicletta via Ponte divisione Cuneense, a Bolzaneto sul ponte bianco che unisce le due sponde del Polcevera. Improvvisamente un tir lo ha toccato facendolo volare per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano alla sezione infortunistica della polizia locale che ha subito iniziato a fare i rilievi del caso ascoltando anche le testimonianze di alcuni automobilisti. Per il momento non è però ancora chiara l'esatta dimanica di quanto accaduto.

Il conducente del grosso mezzo, in stato di choc, è stato portato all'ospedale anche per essere sottoposto agli esami del sangue necessarie per il rilevare eventuali tracce di sostanze o alcol.