Genova: hacker attaccano il sistema referti di Area 3, intervento di Liguria Digitale, servizi sotto controllo
di Stefano Rissetto
Attacco circoscritto al fornitore esterno: le infrastrutture di Liguria Digitale non sono state coinvolte né compromesse e operano regolarmente
Nel primo pomeriggio di oggi il sistema di refertazione di Area 3 (ex Asl 3), gestito da un fornitore esterno, è stato colpito da un attacco informatico che ha causato temporanee limitazioni ad alcuni servizi. Area 3 ha immediatamente richiesto il supporto di Liguria Digitale, che ha attivato una squadra di esperti per affiancare il fornitore nella gestione dell’emergenza.
L’attacco risulta circoscritto esclusivamente ai sistemi del fornitore esterno: le infrastrutture di Liguria Digitale non sono state coinvolte né compromesse e continuano a operare regolarmente. L’intervento di Liguria Digitale ha l’obiettivo di garantire il rapido ripristino dei servizi sanitari interessati.
Fin dalle prime fasi è stata avviata una collaborazione con la Polizia Postale e con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, assicurando il massimo presidio sul piano della sicurezza informatica. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo.
Liguria Digitale, in coordinamento con Area 3, il fornitore e le autorità competenti, sta lavorando senza sosta per il progressivo ripristino di tutti i servizi e il ritorno alla piena normalità nel più breve tempo possibile.
