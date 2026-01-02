Genova, cantieri e modifiche alla viabilità fino all’8 gennaio

A Genova proseguono diversi cantieri che comportano modifiche temporanee alla viabilità tra il 2 e l’8 gennaio, con alcune disposizioni valide anche nei giorni successivi.





Tra le principali chiusure, da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, per due notti consecutive (dalle 21 alle 6), sarà vietato il transito sul Ponte Elicoidale tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno. Gli automobilisti diretti verso la Sopraelevata sono invitati a percorrere via Milano, mentre chi deve raggiungere l’autostrada tramite il casello di Genova Ovest può seguire le vie Milano e Cantore in direzione Ponente o l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.





I lavori per il nuovo sottopasso tra via Pisoni e via Rossini sono prorogati fino al 31 marzo 2026. Su via Pisoni resta il divieto di transito pedonale su entrambi i marciapiedi, con deviazione dei flussi su percorsi alternativi. Su via Rossini, il limite di velocità è confermato a 30 km/h e i veicoli provenienti da mare devono dare precedenza a quelli in direzione monte all’intersezione con via Pisoni.





Sono inoltre confermate fino alle ore 24 del 13 gennaio 2026 le modifiche in zona Brignole per i lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale. Tra le principali disposizioni: limite di 30 km/h in piazza Verdi, divieto di transito veicolare nel controviale di mare, e aree riservate ai capolinea TPL in viale Emanuele Filiberto e via Brigata Liguria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.