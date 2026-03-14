Allerta arancione dalle 22 di sabato alle 8 di domenica su centro e ponente della Liguria

La Liguria resta nella morsa del maltempo anche nel fine settimana. Arpal ha infatti deciso di prolungare l’allerta meteo per temporali e rischio idrologico, con un innalzamento ad allerta arancione nelle zone B e D a partire dalle 22 di sabato 14 marzo fino alle 8 di domenica 15 marzo.

Nel dettaglio, nella zona A (Ponente) l’allerta gialla rimane in vigore su tutte le classi di bacino fino alle 23.59 di sabato 14 marzo.

Per le zone B (centro) e D (entroterra di Ponente) l’allerta idrologica passerà invece da gialla ad arancione dalle 22 di sabato fino alle 8 di domenica 15 marzo. Successivamente il livello scenderà di nuovo a giallo fino alle 10 di domenica, con un prolungamento fino alle 14 sui bacini grandi della zona D.

Nelle aree C (Levante) ed E (entroterra di Levante) l’allerta gialla scatterà dalle 14 di sabato e resterà attiva fino alle 8 di domenica mattina. Sui bacini grandi della zona C terminerà alle 12, mentre sui bacini grandi della zona D proseguirà fino alle 14.

Per la zona D è stata inoltre prevista anche un’allerta gialla per neve, valida dalle 2 alle 10 di domenica 15 marzo.

Durante l’allerta meteo gialla, ai cittadini viene richiesto di adottare comportamenti di autoprotezione. In particolare è consigliato proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali al piano strada, chiudere cantine, garage e seminterrati e spostare auto e moto in zone più elevate, lontane da possibili allagamenti.

È inoltre utile tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a batterie e una torcia elettrica. Con l’entrata in vigore dell’allerta è fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni diffuse da autorità, radio e televisioni.

Si raccomanda anche di evitare le aree più esposte agli allagamenti, come sottopassi, strade vicine agli argini dei torrenti, ponti e passerelle, e di non sostare in cantine o locali al piano strada, preferendo i piani superiori degli edifici ed evitando l’uso degli ascensori.

Per tutta la durata dell’allerta gialla i principali corsi d’acqua saranno monitorati dai volontari della Protezione civile e dalla polizia locale. Restano inoltre chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti.

È stato disposto anche il divieto di transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo, sul torrente Chiaravagna, come misura di prevenzione durante la fase di maltempo.

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