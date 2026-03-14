Anci Liguria, Annalisa Cevasco nuova vice direttrice vicaria: “Comuni sempre più centrali nelle politiche del territorio”

Cambio ai vertici di Anci Liguria. Annalisa Cevasco assume il ruolo di vice direttrice vicaria reggente dopo il passaggio di Pier Luigi Vinai all’incarico di direttore sociosanitario unico della Liguria. Una nomina che punta a garantire continuità nel rapporto tra l’associazione dei Comuni e le istituzioni regionali, con particolare attenzione ai territori più fragili e ai piccoli centri dell’entroterra.

Nomina – Cevasco ha accolto l’incarico come una sfida importante. “È una responsabilità che mi fa piacere assumere perché significa che il direttore Vinai ha avuto fiducia in me”, ha spiegato, sottolineando comunque che l’ex direttore continuerà a rappresentare un punto di riferimento. “Rimane direttore generale di Anci e i suoi consigli saranno sempre preziosi”.

Priorità – Tra gli obiettivi immediati c’è il rafforzamento del ruolo dei Comuni nel dialogo con le istituzioni. “L’attuazione concreta delle politiche pubbliche passa sempre dai Comuni, che rappresentano la prima porta di accesso per i cittadini”, ha evidenziato. Secondo Cevasco sarà fondamentale sostenere i sindaci sia nella gestione delle emergenze quotidiane sia nello sviluppo di visioni strategiche per il futuro dei territori.

Entroterra – Particolare attenzione sarà rivolta ai piccoli centri e alle aree interne. Cevasco, che negli anni ha lavorato a stretto contatto con molti comuni dell’entroterra, sottolinea la necessità di sostenere i territori più fragili. Anci Liguria segue inoltre la questione dei 32 comuni esclusi dalla classificazione di comuni montani, un tema che incide non solo sui finanziamenti ma anche su altri strumenti di sostegno previsti dalla normativa.

Europa – Un altro ambito strategico riguarda i progetti europei. Negli ultimi anni Anci Liguria ha rafforzato la propria presenza nei network internazionali per sperimentare nuove soluzioni su temi come la gestione della siccità, il recupero di suoli degradati o la creazione di spazi di coworking e laboratori digitali. L’obiettivo è avviare progetti pilota nei territori e replicare le esperienze più efficaci anche in altri comuni.

Sviluppo – Tra le iniziative in cantiere ci sono progetti turistici e ambientali nelle aree interne, come nuovi percorsi di valorizzazione territoriale nell’Imperiese e la ciclovia dell’Ardesia in Val Fontanabuona. “Quando i comuni fanno rete e lavorano su progetti condivisi i risultati arrivano”, osserva Cevasco.

Messaggio – Il nuovo incarico si chiude con un appello ai sindaci liguri. “Continuate a essere eroi, soprattutto nei piccoli comuni. Non arrendetevi e puntate sempre di più sulla collaborazione tra territori”.

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