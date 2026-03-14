Bucci: "Basta insinuazioni e accuse, la vicenda Secolo XIX sarà gestita dai miei legali"

Nuova replica nella polemica legata alla vicenda delle chat e dei documenti pubblicati dal quotidiano Il Secolo XIX. Il governatore Marco Bucci respinge le accuse e parla di “insinuazioni” sul proprio conto, annunciando che la questione verrà affrontata nelle sedi legali per tutelare la propria immagine e quella delle istituzioni coinvolte.

Replica – Nel suo intervento su Facebook, Marco Bucci contesta alcune ricostruzioni apparse sul giornale. In particolare, fa riferimento alla questione dell’autorizzazione alla pubblicazione delle chat, sostenendo che tale via libera sarebbe stato indicato pubblicamente dal direttore del quotidiano in data 12 marzo. “L’autorizzazione alla pubblicazione delle chat, che oggi viene smentita dal direttore, è stata rilasciata dallo stesso a mezzo stampa in data 12 marzo”, afferma, parlando di una circostanza facilmente verificabile.

Chat – Nel chiarimento viene inoltre sottolineato che le conversazioni diffuse e riferite a uno scambio tra editore e direttore non farebbero alcun riferimento alla sua persona. “Le chat riferibili ad una conversazione fra l’editore e il direttore e oggi da lui pubblicate non contengono in alcun punto il mio nome e in nessuna maniera possono essere a me attribuibili. Non rappresentano alcuna prova”.

Documenti – Al centro delle contestazioni anche alcune immagini di documenti circolate nella vicenda. Secondo quanto dichiarato, non apparterrebbero né al diretto interessato né al suo staff. “I documenti apparsi in fotografia e menzionati non sono roba mia né del mio staff”, viene precisato nel comunicato.

Legali – Alla luce delle accuse e delle ricostruzioni pubblicate, la vicenda potrebbe ora spostarsi sul piano legale. “Visto il mio ruolo e a tutela dell’immagine di Regione Liguria, mia personale e del mio staff di comunicazione ma soprattutto della verità, la vicenda sarà gestita dai nostri legali”.

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