Liguria: colpo di coda dell'inverno, ricompare anche la neve

Nelle ultime 24–36 ore il Nord-Ovest è stato interessato dal passaggio di una perturbazione piuttosto intensa proveniente dal Nord Atlantico, seguita dall’ingresso di aria artico-marittima: una massa d’aria fredda, non rigidissima ma decisamente instabile.

Nella mattinata di ieri il sistema perturbato si è addossato all’arco alpino, favorendo la formazione di un minimo depressionario tra la Costa Azzurra e il Mar Ligure. È stata proprio questa configurazione a innescare il maltempo che ha coinvolto gran parte della Liguria.

Le precipitazioni si sono manifestate soprattutto sotto forma di rovesci alterni, generalmente moderati ma piuttosto persistenti. Proprio la durata dei fenomeni ha determinato accumuli notevoli: fino a circa 200 millimetri tra il Passo del Faiallo e la Val d’Orba, valori compresi tra 120 e 140 millimetri nell’alta Val Polcevera e in diverse zone interne del Genovesato. Oltre 120 millimetri sono stati registrati anche tra Val Trebbia e Val d’Aveto e in varie aree dell’entroterra del Levante.

A Genova, nelle ultime 24 ore, sono caduti tra 100 e 120 millimetri di pioggia. Si tratta di quantitativi importanti, ma in città i rovesci non hanno quasi mai raggiunto intensità estreme, circostanza che ha contribuito a limitare i disagi più rilevanti.

A farsi sentire con maggiore decisione è stato invece il vento. Sul Monte Beigua sono state registrate raffiche fino a 119 km/h, soprattutto nella mattinata di ieri, a conferma della vivacità della circolazione atmosferica associata alla perturbazione.

Alle spalle del sistema perturbato è poi affluita aria artico-marittima che, durante la notte, ha fatto scendere rapidamente le temperature. La neve, che già interessava il Piemonte, è riuscita così a spingersi verso sud raggiungendo anche i versanti appenninici liguri, con la quota neve in calo fino a 300–400 metri.

In alcune località dell’entroterra il risveglio è stato decisamente invernale. Ad Alberola si misurano circa 30 centimetri di neve, mentre a Piampaludo l’accumulo si aggira attorno ai 20 centimetri e a Sassello intorno ai 10 centimetri. Nevicate sono state osservate anche a Giusvalla e in altre zone collinari, mentre più in basso si sono depositati solo pochi centimetri o una semplice spolverata.

È bastato però poco per cambiare completamente l’atmosfera. Durante la notte i boschi dell’Appennino si sono ritrovati avvolti da un silenzio particolare, quello che arriva solo quando cade la neve. I rami degli alberi si sono coperti di bianco, le strade si sono ammorbidite sotto una coltre fresca e l’aria è diventata limpida, quasi brillante. Sono quei momenti in cui la meteorologia smette di essere soltanto numeri e mappe e diventa paesaggio, sensazione, meraviglia.

Oggi la situazione sta lentamente migliorando. Restano ancora molte nubi e qualche debole precipitazione nelle prime ore, soprattutto sul Ponente, ma nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e non mancheranno alcune schiarite lungo la costa.

Domani dovrebbe invece essere una giornata in gran parte soleggiata: al mattino qualche nube nelle zone interne, poi via via più spazio al sole.

Nei prossimi giorni non sono attese nuove perturbazioni. Le mattine resteranno fresche, quasi frizzanti, ma durante il giorno, con il sole, le temperature torneranno su valori gradevoli. È il tipico clima di fine inverno, quando l’aria è ancora fredda ma la luce comincia già ad avere il sapore della primavera.

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