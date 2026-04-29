"Anello del Benessere" a Sampierdarena: attività fisica e scoperta culturale

A Sampierdarena torna a splendere uno dei suoi simboli più amati: il ninfeo di Villa Scassi, completamente riqualificato e pronto a essere restituito alla cittadinanza. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giugno e segna un importante passo nella valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del quartiere.





Il parco si presenta oggi come un luogo vivo e frequentato: famiglie, bambini, anziani e persone con animali domestici lo animano quotidianamente, rendendolo un punto di incontro e socialità immerso nel verde. Gli interventi di riqualificazione hanno interessato non solo il ninfeo, ma l’intera area: sono stati recuperati i giardini, ricreato un roseto con cento rose e rinnovate le aree gioco distribuite su tre livelli. Grande attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità, con servizi adeguati a tutti.





Accanto alla rinascita del parco, prende forma anche un progetto innovativo: l’“Anello del benessere”, un percorso pensato per unire attività fisica e scoperta culturale. Due gli itinerari disponibili nel territorio del Centro Ovest: uno più semplice, di circa 3,3 chilometri con dislivelli minimi, adatto a tutti, e uno più impegnativo che si spinge fino alle alture del Promontorio, regalando scorci panoramici su Sampierdarena.

Il progetto coinvolge attivamente il tessuto culturale locale, con numerose associazioni impegnate nella creazione dei contenuti informativi. Lungo il percorso, infatti, sono presenti QR code che permettono ai visitatori di accedere a schede storiche e approfondimenti sui principali punti di interesse. Un modo moderno e inclusivo per conoscere la storia del quartiere mentre si cammina.

Sampierdarena dunque, territorio ricco di identità e potenzialità con oltre 70 ville storiche e una ricca rete associativa.

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