Savona, le risposte dell'analista Fabbri in Unione Industriali: Ucraina e Iran, quanto dureranno le guerre?
di Gilberto Volpara
Davanti agli imprenditori focus geopolitica su economia e guerre
Attualità e conseguenze dei principali conflitti internazionali con ricadute anche sulla Liguria. E’ stato questo il tema trattato dall’analista geopolitico Dario Fabbri davanti alla platea degli industriali di Savona.
Quanto dureranno ancora i conflitti in Russia e in Iran? “Tempi lunghi per la prima, almeno fino all’autunno difficile ipotizzare un cambio di scenario. Sull’Iran invece gli USA vorrebbero uscirne in qualche modo entro due mesi”.
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