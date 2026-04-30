Attualità

Savona, le risposte dell'analista Fabbri in Unione Industriali: Ucraina e Iran, quanto dureranno le guerre?

di Gilberto Volpara

Davanti agli imprenditori focus geopolitica su economia e guerre

18 - SettimoLink

 

Attualità e conseguenze dei principali conflitti internazionali con ricadute anche sulla Liguria. E’ stato questo il tema trattato dall’analista geopolitico Dario Fabbri davanti alla platea degli industriali di Savona.



Quanto dureranno ancora i conflitti in Russia e in Iran? “Tempi lunghi per la prima, almeno fino all’autunno difficile ipotizzare un cambio di scenario. Sull’Iran invece gli USA vorrebbero uscirne in qualche modo entro due mesi”.

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

unione industriali savona fabbri guerre

Condividi:

2301 - Spazio Genova - Jeep