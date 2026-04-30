Domenica Vallescrivia Bike Day: sport, turismo e prodotti tipici sulla stessa salita





Domenica 3 maggio 2026 ritorna il Vallescrivia Bike Day, giunto alla sua seconda edizione, la manifestazione cicloturistica che attraverserà l’intera Vallescrivia con l’obiettivo di promuovere il territorio e favorire la mobilità e il turismo sostenibili, valorizzando al tempo stesso le risorse locali.



L’iniziativa è promossa dai nove Comuni della Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia) in collaborazione con l’associazione Wecare OdV, con il patrocinio di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova.





Il gradimento di centinaia partecipanti della prima edizione 2025 ha portato a confermare il percorso, che si snoda lungo un itinerario panoramico con 9 punti tappa nei vari Comuni coinvolti, dove sarà possibile assaporare le eccellenze del territorio.





Il titolo dell’evento, “In sella alle emozioni”, racchiude lo spirito dell’iniziativa: un’esperienza condivisa, capace di unire sport e promozione di un territorio ricco di identità e potenzialità. Una vera e propria festa diffusa, pensata per unire la comunità e far conoscere, in modo attivo e coinvolgente, le bellezze naturali, culturali e storiche della valle.





"Presentiamo una bellissima iniziativa, patrocinata da Regione Liguria e organizzata da ben nove Comuni della Vallescrivia: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia – afferma Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria - Lavorando in sinergia si riescono a proporre eventi riuscitissimi e che riscuotono un enorme successo di pubblico. Il Vallescrivia Bike Day è l'occasione per ricordare il nostro progetto de 'La Liguria degli Anelli': una rete di percorsi cicloturistici moderni e sostenibili di circa 400 km in grado di connettere la costa con l’entroterra e di promuovere una nuova modalità di fruizione del territorio. Ogni tappa è concepita come occasione di valorizzazione turistica e di promozione economica diretta per i Comuni interessati, favorendo la distribuzione dei benefici del turismo lento e sostenendo le realtà locali. Nel dettaglio, nella Città Metropolitana di Genova, avremo l' 'Anello mare entroterra' da Genova a Lavagna di 99 km che interesserà anche i Comuni della Vallescrivia Casella e Montoggio".





"Il Vallescrivia Bike Day rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Comuni, associazioni e territorio. È un’iniziativa che unisce sport, salute e promozione turistica, valorizzando le nostre eccellenze e rafforzando il senso di comunità. Dopo il successo della prima edizione, vogliamo continuare a crescere e coinvolgere sempre più persone in questo percorso condiviso" dichiara Sergio Agosti, vicesindaco del Comune di Ronco Scrivia e tra gli organizzatori dell’iniziativa.





"Wecare crede fortemente in progetti che mettono al centro le persone, il territorio e la sostenibilità. Il Vallescrivia Bike Day è un’occasione unica per vivere la Valle Scrivia in modo lento e consapevole, creando connessioni tra i Comuni e promuovendo uno stile di vita sano" aggiunge Gianfranco Peretti, Presidente dell’associazione Wecare OdV.





Il Vallescrivia Bike Day rappresenta un importante esempio di collaborazione tra enti locali e associazionismo, confermando la volontà di lavorare insieme per lo sviluppo turistico e sostenibile della valle, a dimostrazione che operare in rete è un valore aggiunto.





È possibile trovare il programma dettagliato con orari, punti tappa e modalità di partecipazione sul sito internet dell’iniziativa e dell’associazione Wecare, oltre che sulle pagine Facebook e Instagram.

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