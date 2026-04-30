IIT, Gianmario Verona nuovo presidente: cambio al vertice dopo 14 anni

Nuova guida per l’Istituto Italiano di Tecnologia: il Consiglio nomina Gianmario Verona presidente e approva un bilancio 2025 che conferma la solidità economica dell’ente.

Nomina – Cambio al vertice dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Il Consiglio della Fondazione ha scelto Gianmario Verona come nuovo presidente. Già componente del board dal 2021, subentra a Gabriele Galateri di Genola, che lascia dopo un lungo mandato durato 14 anni.

Ringraziamenti – Il Consiglio ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto dal presidente uscente, sottolineando il contributo dato alla crescita e al consolidamento dell’istituto nel panorama della ricerca scientifica nazionale e internazionale.

Bilancio – Contestualmente alla nomina, è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025. I conti evidenziano ricavi complessivi pari a circa 190 milioni di euro, un dato che conferma la stabilità finanziaria della fondazione con sede a Genova.

Entrate – La composizione delle risorse mostra una diversificazione significativa. Circa 73 milioni di euro provengono da commesse istituzionali, mentre oltre 8 milioni derivano da collaborazioni con il settore industriale. Un elemento che evidenzia il rapporto tra ricerca applicata e imprese.

Ricerca – Il modello dell’IIT continua quindi a basarsi su un equilibrio tra finanziamenti pubblici e partnership private, con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi e trasferimento tecnologico.

Prospettive – Con l’arrivo di Verona, si apre una nuova fase per l’istituto, chiamato a proseguire il percorso di sviluppo mantenendo al centro ricerca, innovazione e collaborazione con il sistema produttivo.

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