Ambulatori di volontariato: la salute non lascia indietro nessuno
di Redazione
Il sostegno
Sono tanti i medici che, una volta raggiunta l'età della pensione, non smettono di mettere al servizio di chi ha più bisogno le loro competenze. Telenord ne ha intercettati tre, Enrico Balleari, Raffaella Felletti e Adele Rossi che, tra esperienze all'estero e una grande predisposizione ad aiutare chi si trova maggiormente in difficoltà, accolgono cittadini in forma totalmente gratuita presso gli ambulatori di volontariato, particolarmente presenti nel municipio Centro Est.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 50 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà-VIDEO
29/04/2026
di Carlotta Nicoletti
Benvenuti in Liguria alla scoperta della gioventù del savonese tra sogni e nuove professioni
29/04/2026
di Gilberto Volpara
Il Siap incontra il presidente Media Valbisagno Passadore. Obiettivo maggior presenza dello stato nei municipi
29/04/2026
di Claudio Baffico