Ambulatori di volontariato: la salute non lascia indietro nessuno

Sono tanti i medici che, una volta raggiunta l'età della pensione, non smettono di mettere al servizio di chi ha più bisogno le loro competenze. Telenord ne ha intercettati tre, Enrico Balleari, Raffaella Felletti e Adele Rossi che, tra esperienze all'estero e una grande predisposizione ad aiutare chi si trova maggiormente in difficoltà, accolgono cittadini in forma totalmente gratuita presso gli ambulatori di volontariato, particolarmente presenti nel municipio Centro Est.

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