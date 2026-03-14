Allerta gialla in Liguria per piogge e temporali: perturbazione nel weekend, miglioramento da lunedì

Un fine settimana all’insegna del maltempo in Liguria. Arpal ha diramato un’allerta gialla per piogge e temporali su gran parte della regione, con precipitazioni diffuse, vento forte e mare agitato. La perturbazione interesserà soprattutto la giornata di oggi e la prima parte di domenica, prima di lasciare spazio a un graduale miglioramento.

Perturbazione – La giornata si è aperta con le prime piogge già dalla notte, dopo una breve pausa registrata venerdì. Secondo le previsioni di Arpal la perturbazione porterà precipitazioni diffuse e di intensità moderata, in particolare sul centro e sul Ponente ligure. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno progressivamente anche al Levante.

Allerta – L’allerta gialla è scattata in mattinata sul Ponente, il centro della regione e sui versanti padani occidentali, mentre nel pomeriggio è prevista l’estensione al Levante. Le piogge, spiegano i meteorologi, potrebbero risultare localmente persistenti e accompagnate da temporali anche di forte intensità.

Vento e mare – Oltre alle precipitazioni, la perturbazione porterà un sensibile rinforzo dei venti meridionali con raffiche fino a burrasca. Il mare sarà inizialmente molto mosso, con possibile aumento fino ad agitato nelle ore serali e mareggiate attese soprattutto lungo la costa di Levante.

Domenica – Il maltempo proseguirà anche nella notte e nella prima parte di domenica con nuove piogge diffuse. Nelle zone interne più elevate non si esclude qualche nevicata oltre i 700-900 metri tra Val Bormida e Valle Stura e oltre i 1100 metri sulle Alpi Liguri. Nel pomeriggio è però atteso un graduale esaurimento dei fenomeni a partire da Levante.

Prevenzione – Arpal ricorda che anche un’allerta gialla richiede attenzione. “Con piogge moderate e venti forti possono verificarsi allagamenti localizzati o la piena di piccoli rii”, spiegano i tecnici. Per questo il sistema di allertamento serve a mettere in sicurezza il territorio e invitare la popolazione alla prudenza.

Meteo – Le previsioni indicano un miglioramento già dalla serata di domenica. L’inizio della prossima settimana dovrebbe riportare condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che potranno raggiungere anche i 18 gradi sia lungo la costa sia nelle zone interne.

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