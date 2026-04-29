Benvenuti in Liguria alla scoperta della gioventù del savonese tra sogni e nuove professioni

Trasmissione differente dal solito, quella in onda mercoledì 29 aprile dalle 20.30 di Benvenuti in Liguria. Su Telenord una puntata dedicata alla gioventù del ponente.

Sarà un vero e proprio itinerario alla scoperta di sogni, opportunità e fragilità delle nuove generazioni per un percorso in collaborazione con Fondazione De Mari che sabato dedicherà ai giovani l'edizione 2026 di ZeroDiciannove, il Festival dedicato proprio ai ragazzi.

Con il Cucinosofo Sergio Rossi e le immagini di Massimo Fornasier, un focus tra ceramiche, attività scolastiche (nella voto l'istituto tecnico di Savona città) e innumerevoli proposte tra teatro, musica e idee per l'infanzia.

Appuntamento su Telenord e telenord.it dalle 20.30.

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