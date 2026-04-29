Rotonda Carignano: tutte le contraddizioni che non convincono
di Claudio Baffico
Il progetto della rotonda di Carignano continua a destare dubbi e perplessità. A manifestarli, ai microfoni di Telenord, il consigliere del municipio Centro Est Massimiliano Lucente e Giorgio Paganini, geometra e primo firmatario di una petizione volta a modificare lo stato delle cose. Tanti gli interrogativi e le criticità, con l'auspicio di riuscire a limarne almeno alcuni.
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