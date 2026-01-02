Genova, tunnel subportuale, via libera al progetto esecutivo: pronta la gara per i lavori

Svolta decisiva per il Tunnel subportuale di Genova. Con l’adozione del decreto ministeriale n. 1/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto esecutivo dell’opera, aprendo ufficialmente la strada alla pubblicazione della gara pubblica e all’avvio della fase realizzativa.

A darne notizia è lo stesso Mit, che sottolinea come il provvedimento rappresenti un passaggio fondamentale per rendere finalmente cantierabile un’infrastruttura attesa da anni. Il Tunnel subportuale viene definito strategico per il futuro della città, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale la mobilità urbana, ridurre il traffico di attraversamento e rafforzare il rapporto tra il porto e il tessuto urbano.

Secondo il Ministero, l’opera potrà inoltre aprire nuove prospettive di riqualificazione per Genova, contribuendo allo sviluppo economico e alla competitività del sistema portuale e cittadino, nel rispetto dei principi di sostenibilità. Con l’approvazione del progetto esecutivo, si conferma così l’impegno assunto nei confronti del territorio, trasformando un progetto di lunga data in un intervento concreto e pronto a entrare nella fase operativa.

“Un risultato reso possibile - commenta il viceministro Edoardo Rixi - anche grazie al lavoro serio, continuo e spesso silenzioso svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: un impegno senza sosta da parte della struttura tecnica e amministrativa che merita un ringraziamento sincero, perché dimostra come, quando lo Stato lavora in modo coordinato e determinato, sia possibile dare risposte concrete ai territori e alle loro esigenze strategiche.”

